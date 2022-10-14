В Азербайджане утверждены правила электронного мониторинга закупок продовольствия по госзаказу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены Правила проведения мониторинга деятельности производителей, а также продавцов, информация о которых размещена на электронном портале «Закупка продуктов питания по госзаказу».

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению Кабинета министров Азербайджана № 393, сообщает в пятницу Trend.

Постановление разработано с целью организации и осуществления мониторинга через информационную систему «Электронное сельское хозяйство» или на месте деятельности производителей и продавцов в сфере закупок продовольственной продукции по госзаказу. В постановлении предусматривается порядок проведения агентом по закупкам и поставкам контроля за соблюдением условий закупок производителями и продавцами, ограничения участия в закупках по госзаказу производителей и продавцов, не соблюдающих условия закупок и договоров. Это позволит предотвратить несправедливую конкуренцию на рынке сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также в процессе поставок, сформировать благоприятную торговую среду для производителей сельскохозяйственной продукции, сделать процесс закупок более прозрачным в результате проводимых мониторингов, сформировать возможности мониторинга в электронной форме, стимулировать участие фермеров в процессе закупок и поставок, а также производство более качественной продовольственной продукции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)