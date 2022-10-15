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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 15 октября 2022 10:26 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

3 октября

1,7

10 октября

1,7

4 октября

1,7

11 октября

1,7

5 октября

1,7

12 октября

1,7

6 октября

1,7

13 октября

1,7

7 октября

1,7

14 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0233 маната и составил 1,653 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 октября

1,6637

10 октября

1,6559

4 октября

1,6722

11 октября

1,6453

5 октября

1,6952

12 октября

1,6513

6 октября

1,6853

13 октября

1,6496

7 октября

1,6651

14 октября

1,6629

Средний курс за неделю

1,6763

Средний курс за неделю

1,6530

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0017 маната и составил 0,0266 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 октября

0,0284

10 октября

0,0277

4 октября

0,0287

11 октября

0,0268

5 октября

0,0285

12 октября

0,0260

6 октября

0,0280

13 октября

0,0261

7 октября

0,0280

14 октября

0,0265

Средний курс за неделю

0,0283

Средний курс за неделю

0,0266

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0001 маната и составил 0,0915 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 октября

0,0917

10 октября

0,0915

4 октября

0,0917

11 октября

0,0915

5 октября

0,0915

12 октября

0,0915

6 октября

0,0915

13 октября

0,0915

7 октября

0,0915

14 октября

0,0916

Средний курс за неделю

0,0916

Средний курс за неделю

0,0915
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