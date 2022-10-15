Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
3 октября
|
1,7
|
10 октября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
5 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
6 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
7 октября
|
1,7
|
14 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0233 маната и составил 1,653 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 октября
|
1,6637
|
10 октября
|
1,6559
|
4 октября
|
1,6722
|
11 октября
|
1,6453
|
5 октября
|
1,6952
|
12 октября
|
1,6513
|
6 октября
|
1,6853
|
13 октября
|
1,6496
|
7 октября
|
1,6651
|
14 октября
|
1,6629
|
Средний курс за неделю
|
1,6763
|
Средний курс за неделю
|
1,6530
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0017 маната и составил 0,0266 маната за рубль
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 октября
|
0,0284
|
10 октября
|
0,0277
|
4 октября
|
0,0287
|
11 октября
|
0,0268
|
5 октября
|
0,0285
|
12 октября
|
0,0260
|
6 октября
|
0,0280
|
13 октября
|
0,0261
|
7 октября
|
0,0280
|
14 октября
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0283
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0001 маната и составил 0,0915 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 октября
|
0,0917
|
10 октября
|
0,0915
|
4 октября
|
0,0917
|
11 октября
|
0,0915
|
5 октября
|
0,0915
|
12 октября
|
0,0915
|
6 октября
|
0,0915
|
13 октября
|
0,0915
|
7 октября
|
0,0915
|
14 октября
|
0,0916
|
Средний курс за неделю
|
0,0916
|
Средний курс за неделю
|
0,0915