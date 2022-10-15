Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 октября 1,7 10 октября 1,7 4 октября 1,7 11 октября 1,7 5 октября 1,7 12 октября 1,7 6 октября 1,7 13 октября 1,7 7 октября 1,7 14 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0233 маната и составил 1,653 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 октября 1,6637 10 октября 1,6559 4 октября 1,6722 11 октября 1,6453 5 октября 1,6952 12 октября 1,6513 6 октября 1,6853 13 октября 1,6496 7 октября 1,6651 14 октября 1,6629 Средний курс за неделю 1,6763 Средний курс за неделю 1,6530

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0017 маната и составил 0,0266 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 октября 0,0284 10 октября 0,0277 4 октября 0,0287 11 октября 0,0268 5 октября 0,0285 12 октября 0,0260 6 октября 0,0280 13 октября 0,0261 7 октября 0,0280 14 октября 0,0265 Средний курс за неделю 0,0283 Средний курс за неделю 0,0266

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0001 маната и составил 0,0915 маната за турецкую лиру.