ЕС должен внести финансовый вклад в увеличение поставок газа из Азербайджана - ECIPE

БАКУ /Trend/ - ЕС высоко ценит свое энергетическое партнерство с Азербайджаном.

Об этом сказал в воскресенье Trend старший научный сотрудник-нерезидент Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе.

"Около 5 или даже 10 лет назад многие говорили о том, что у Азербайджана есть все возможности поставлять больше газа, и что Европа должна уделять больше внимания энергетическому партнерству со страной, Каспийскому региону и его газовому потенциалу, и развивать все это вместе с Азербайджаном. К сожалению, Европа несколько пренебрегла этими возможностями, и приоритеты были отданы другим проектам. Сегодня, я думаю, все в Европе сожалеют об этом. Но лучше поздно, чем никогда", - сказал он.

По словам Пхаладзе, сегодня сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в энергетическом секторе не только получает политическую поддержку, но и находит отражение в практических бизнес-инициативах.

"Но я не думаю, что вся ответственность должна ложиться на плечи одной стороны. Да, у Азербайджана есть все возможности, но ему также нужны такие же надежные партнеры из стран ЕС. ЕС должен внести наибольший финансовый вклад в этом отношении", - добавил Пхаладзе.

Хотя, как отметил эксперт, интерес к азербайджанскому газу не должен разделяться по странам.

Что касается недавнего запуска интерконнектора Греция-Болгария (IGB), Пхаладзе отметил, что сегодня это важный проект для Европы, поскольку регион испытывает трудности из-за сокращения поставок газа из России.

"Это отличный пример для других стран и инвесторов, которым следует последовать и использовать эту возможность, а также подумать, как расширить эту возможность. У Азербайджана, безусловно, есть возможности, но, как я уже сказал, все финансовое бремя не должно ложиться только на одну страну. Интерес уже есть, и со временем он будет расти и трансформироваться в активные бизнес-инициативы", - сказал он.

Старший научный сотрудник ECIPE отметил, что потенциал Азербайджана в экспорте электроэнергии, в том числе энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, огромен, и на самом деле этот проект можно запустить в ближайшее время.

"Все возможно, если ЕС расширит свою сеть подключения. Это означает расширение критически важной инфраструктуры, такой как электроснабжение. ЕС должен стимулировать новые процессы и инициативы по подключению. Они уже разработаны из ЕС в Грузию, а затем в Азербайджан. Сегодня необходимо развивать новые виды инфраструктуры", - пояснил он.

"Стоит отметить, что Азербайджан произвел выдающееся впечатление на первом саммите "Европейское политическое сообщество" в Праге. Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева говорят о готовности страны и далее вносить свой вклад в развитие и стабильность. Помимо значительного прогресса, который был достигнут в отношении мирного договора с Арменией, Азербайджан продемонстрировал себя не только как надежный поставщик энергии, но и как страна, которая действительно заботится о стабильности в мире", - заключил эксперт.

Twitter: @mariiiakhm