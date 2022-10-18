AccessBank планирует построить новую линейку кредитования МСБ и физлиц (ФОТО/ВИДЕО) (Интервью)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на сентябрь 2022 года кредитный портфель AccessBank составляет 765 миллионов манатов, сказал во вторник в интервью Trend председатель правления банка Давит Циклаури.

По его словам, с начала года этот показатель вырос на 25 процентов.

"Наш кредитный портфель разделен на микро-, розничный и малый и средний бизнес-сегменты. Мы являемся лидерами азербайджанского рынка по микрокредитованию с портфелем около 475 миллионов манатов. Треть нашего микро-кредитного портфеля сконцентрирована в агро-сегменте - на его долю приходится приблизительно 175 миллионов манатов", - сказал Циклаури.

Он также отметил, что банк обслуживает ряд крупных и средних бизнес-субъектов.

"Начиная с прошлого года, мы начали развивать кредитование физических лиц. Порядка 20 процентов нашего портфеля, или около 150 миллионов манатов приходится на их долю. Кроме того, в числе крупных банков страны мы являемся одним из активных банков по привлечению депозитов физических лиц. Также для физических лиц мы планируем создать необходимую среду, чтобы они не только открывали в нашем банке депозиты и брали кредиты наличными, но и проводили все необходимые банковские операции именно у нас. Наш кредитный портфель растет по всем сегментам, как в годовом, так и в квартальном и месячном выражении. Если сравнить показатели августа 2022 года и августа 2021 года, то размер нашего портфеля увеличился приблизительно на 40 процентов. Думаю, что спрос на кредитование продолжит расти до конца этого года и не ослабнет и в 2023 году. Мы не видим каких-либо рисков на местном рынке, которые могли бы повлиять на кредитование малых бизнесов в ближайшем будущем. Конечно же, мы внимательно отслеживаем глобальную макроэкономическую ситуацию и геополитическую обстановку, которые меняются практически ежедневно, и при увеличении количества внешних рисков мы будем адаптировать нашу стратегию", - сказал председатель правления.

Циклаури отметил, что ежемесячно AccessBank выдает от пяти до семи тысяч микрокредитов, и большинство из них – на сумму меньше 10 тысяч манатов.

"Наш банк имеет по стране 29 филиалов и показатель в семь тысяч микрокредитов ежемесячно - это очень много. Мы очень активны в регионах страны. Например, по нашим оценкам, 50-60 процентов рыночной доли микрокредитования в регионах приходятся именно на AccessBank, а по Апшерону этот показатель у нас - приблизительно 20 процентов. Мы ежедневно работаем над улучшением процессов выдачи микро- и розничных кредитов, чтобы они оставались достаточно гибкими и отвечающими требованиям и ожиданиям клиентов - как по качеству предоставляемого сервиса, так и по скорости выдачи кредита. Для реализации этих и ряда других задач команда AccessBank проводит внутреннюю и внешнюю оптимизацию и цифровизацию процессов", - сказал он.

Также председатель правления сообщил, что к концу 2022 года проблемные кредиты, которые оставались у банка со времен девальвации, будут сведены практически к минимуму.

"Мы все помним девальвации 2015-2017 годов и период уменьшения деловой активности на фоне карантина во время пандемии в 2020 году. Большая часть проблемных кредитов на балансе нашего банка приходится именно на эти периоды. Мы активно работаем с клиентами, которые в 2015-2017 годах или в период карантина столкнулись со сложностями. Примечательно, что этот портфель проблемных кредитов в нашем банке начал уменьшаться, начиная с 2019 года, и сократился почти в три раза. Все банки имеют большой прогресс в решении вопроса проблемных кредитов, и я считаю, что этому способствуют стабилизация экономики и рост макроэкономических показателей Азербайджана", - сказал Циклаури.

Говоря о планах банка на будущее, он сообщил, что в AccessBank планируется построить новую линейку кредитования микробизнесов и физических лиц, а также провести работы по дальнейшей цифровизации процессов и банковских услуг.

"Кроме того, мы будем работать над улучшением наших цифровых каналов. Специалисты банка работают над упрощением и автоматизацией процессов выдачи микро-кредитов для частных предпринимателей и кредитов для физических лиц. В этом направлении мы проделали огромную работу, и она продолжится в будущем, потому что клиенты, пользуясь этими услугами требуют постоянного обновления и модернизации. Наряду с проектами по автоматизации для бизнес-клиентов, ведутся работы и над цифровизацией банковских услуг и продуктов для физических лиц. Как вы знаете, у нас есть мобильный и веб-банкинг для бизнесов. Мы периодически работаем над модернизацией функционала и его возможностей. Кроме того, наши специалисты разработали стратегию развития цифровизации банковских услуг для физлиц, в частности предоставления альтернативных каналов обслуживания и поддержки. В ближайший год мы ожидаем, что все дистанционные каналы обслуживания, которые мы считаем необходимыми клиентам, будут полностью обеспечены", - сказал глава AccessBank.

Подытожив, Циклаури отметил, что в AccessBank идет постоянная работа над улучшением платежных продуктов.

"Банк вместе со своим партнером по процессингу ведет соответствующие работы по скорейшему запуску платежных решений Apple Pay и Google Pay для своих клиентов. Процессинговый центр, с которым мы работаем, настраивает соответствующую инфраструктуру, чтобы мы полноценно могли предоставить этот сервис своим клиентам. Я думаю, что в первом квартале 2023 года эти работы будут полностью завершены - как со стороны нашего партнера, так и со стороны самого AccessBank", - добавил он.