Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 октября понизилась на 1,7 доллара относительно предыдущего показателя и составила 94,44 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,69 доллара – до 92,54 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,44 доллара, составив 64,52 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 октября снизилась на 1,43 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,45 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.