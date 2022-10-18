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Официальный курс маната к мировым валютам на 18 октября

Экономика Материалы 18 октября 2022 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 октября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 октября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6763 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6763

1 австралийский доллар

AUD

1,075

1 аргентинский песо

ARS

0,0111

1 белорусский рубль

BYN

0,6705

1 бразильский реал

BRL

0,3218

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0946

100 южнокорейских вон

KRW

0,1197

1 чешская крона

CZK

0,0682

100 чилийских песо

CLP

0,1749

1 китайский юань

CNY

0,2363

1 датская крона

DKK

0,2254

1 грузинский лари

GEL

0,6162

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9377

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1531

1 швейцарский франк

CHF

1,7115

1 израильский шекель

ILS

0,4838

1 канадский доллар

CAD

1,2439

1 кувейтский динар

KWD

5,4831

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0205

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3607

1 мексиканский песо

MXN

0,0851

1 молдавский лей

MDL

0,0877

1 египетский фунт

EGP

0,0864

1 норвежская крона

NOK

0,1623

100 узбекских сомов

UZS

0,0153

1 польский злотый

PLN

0,3495

1 российский рубль

RUB

0,0274

1 сингапурский доллар

SGD

1,1995

1 саудовский риал

SAR

0,4525

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1702

1 турецкая лира

TRY

0,0915

1 тайваньский доллар

TWD

0,0532

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,1425

1 новозеландский доллар

NZD

0,9689

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