Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект о поддержке предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден закон об оказании поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" .

Согласно этому законопроекту, составление и рассмотрение обращений субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства для получения государственной поддержки осуществляется в порядке, установленном законом "Об административном производстве".

Настоящий закон в соответствии с пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики регулирует отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определяет формы и методы поощрения государственной поддержки, оказываемой субъектам МСП. Законопроект состоит из 5 глав и 15 статей.

Законопроектом определяются условия оказания поддержки, формы поддержки, порядок ее оказания и оценки, виды поддержки субъектов МСП и ответственность за нарушение закона.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято во втором чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)