Центробанк Азербайджана предупредил граждан о действиях мошенников

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) предупредил граждан о действиях мошенников.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, в последнее время были случаи, когда держателям пластиковых карт различных банков звонили по телефону от имени сотрудников “горячей линии” ЦБА и запрашивали информацию о карте под предлогом предотвращения рисков вмешательства в их карты.

"Отмечаем, что ни в каких случаях сотрудники Центрального банка не запрашивают указанным способом у потребителей банковских услуг информацию о физических лицах, а также о банковских и платежных картах. Учитывая вышесказанное, Центральный банк еще раз предупреждает, что лица, владеющие банковскими счетами и банковскими картами, должны проявлять бдительность и осторожность в отношении таких случаев мошенничества и ни в коем случае не предоставлять третьим лицам информацию о личных и платежных картах. Мы просим граждан немедленно обращаться в эти банки, если они сталкиваются с подобными ситуациями, а также сообщать об этом в соответствующие государственные учреждения", - говорится в сообщении.