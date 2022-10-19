Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 октября понизилась на 3 доллара относительно предыдущего показателя и составила 91,44 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,01 доллара – до 89,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,38 доллара, составив 61,14 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 октября снизилась на 3,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,24 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.