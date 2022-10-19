Для МСБ в Карабахе создаются большие возможности - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Для предпринимателей, компаний, в частности малого и среднего бизнеса, в Карабахе создаются большие возможности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku - 2022.

По его словам, интерес к выставкам в этом году большой, в них участвует еще больше компаний и предпринимателей.

«Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе ведутся масштабные восстановительные работы. Конечно, это создает больше возможностей для предпринимателей, компаний, в частности для малого и среднего бизнеса, для участия в этих проектах. Государство создает для этого все условия. На таких международных и местных выставках, проводимых при поддержке Агентства Азербайджана по развитию МСБ, создаются условия для того, чтобы компании и предприниматели могли представить свою продукцию», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)