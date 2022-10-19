При строительстве аэропорта в Зангилане использованы материалы местного производства - министерство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При строительстве международного аэропорта Зангилан были использованы многофункциональные стеклянные пакеты (LOWE) производства ООО “Archi Glass”, резидента Сумгайытского химического промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

"Упор на участие местных компаний в реализуемых проектах создает дополнительные стимулы для расширения производства, создания новых рабочих мест, экономического роста в целом", - говорится в сообщении.

Отметим, что компания “Archi Glass” отправила заказчику 3 800 квадратных метров пакетов из переработанного стекла. В качестве сырья для изготовления продукции были использованы пятимиллиметровые стеклянные листы производства другого резидента парка - ЗАО “Azerfloat”.