ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 19 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона 12 инвесторов подали 18 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 69 653 100 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 99,0524 маната (4,1 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 11 января 2023 года.