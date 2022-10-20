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Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)

Экономика Материалы 20 октября 2022 16:57 (UTC +04:00)
Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Агропарки Азербайджана с начала 2022 года произвели 88,8 тысячи тонн пшеницы.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в своем Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, с начала года в стране произведено на 61 процент больше пшеницы, чем в 2021 году.

"Агропарки в подчинении Агентства по развитию экономических зон Азербайджана в нынешнем году значительно увеличили производство пшеницы. В 2020 году производство пшеницы составило 35 тысяч тонн, в 2021 году этот показатель вырос на 56 процентов - до 55 тысяч тонн, а в январе-сентябре 2022 года - на 61 процент, до 88,8 процента", - говорится в публикации.

Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)
Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)
Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)
Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)
Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)
Агропарки Азербайджана существенно увеличили производство пшеницы - министр (ФОТО)
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