Азербайджанская компания планирует экспорт кабельной продукции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ООО Caspian Cable System планирует начать экспортировать производимый кабель, сказал в пятницу Trend директор ООО Эльнур Бадалов.

По его словам, годовая мощность производства интернет-кабеля в 2021 году составила 12 миллионов метров, электрических кабелей - 8 миллионов метров.

"40 процентов сырья для производства нашей продукции составляет местное производство, а 60 процентов мы импортируем из Ирана, Турции, Китая, стран ЕС (Италия, Германия). Так, мы в основном импортируем невоспламеняемые провода, пластик, устойчивый к возгоранию, а также некоторые другие материалы, которые не производятся в Азербайджане", - сказал Бадалов.

Директор ООО отметил, что компания планирует нарастить производственные мощности, а также ассортимент продукции.

"Хочу также отметить, что производимый нашей компанией кабель на сегодняшний день применяется в строительстве инфраструктуры в Карабахе. В прошлом году для одного из министерств Азербайджана мы произвели два миллиона метров кабеля для создания линии связи в Карабахе", - добавил он.

Отметим, что ООО Caspian Cable System производит интернет-кабель. пожарные, ТВ- и ряд других видов кабеля, устойчивого к возгоранию и не выбрасывающего вредных отходов при нагревании и контакте с огнем.