Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение по соцобеспечению с Сербией

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о социальном обеспечении».

Как сообщает в пятницу Trend, председатель комитета парламента по труду и социальной политике Муса Гулиев, проинформировавший о документе, сказал, что Азербайджан укрепляет международное сотрудничество в этом направлении в рамках пенсионных реформ.

Он отметил, что до сих пор Азербайджан подписал такие документы с 13 странами. Гулиев сказал, что в соответствии с соглашением, если гражданин одной страны оплачивает страховку и накапливает пенсионный стаж на территории другой страны, то при выходе на пенсию его страховка и пенсионный стаж будут учтены.

Документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)