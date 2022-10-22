Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
10 октября
|
1,7
|
17 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
18 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
19 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
14 октября
|
1,7
|
21 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0125 маната и составил 1,6655 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
10 октября
|
1,6559
|
17 октября
|
1,6555
|
11 октября
|
1,6453
|
18 октября
|
1,6763
|
12 октября
|
1,6513
|
19 октября
|
1,6727
|
13 октября
|
1,6496
|
20 октября
|
1,6625
|
14 октября
|
1,6629
|
21 октября
|
1,6606
|
Средний курс за неделю
|
1,6530
|
Средний курс за неделю
|
1,6655
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0008 маната и составил 0,0274 маната за рубль
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
10 октября
|
0,0277
|
17 октября
|
0,0271
|
11 октября
|
0,0268
|
18 октября
|
0,0274
|
12 октября
|
0,0260
|
19 октября
|
0,0275
|
13 октября
|
0,0261
|
20 октября
|
0,0275
|
14 октября
|
0,0265
|
21 октября
|
0,0276
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0274
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
10 октября
|
0,0915
|
17 октября
|
0,0915
|
11 октября
|
0,0915
|
18 октября
|
0,0915
|
12 октября
|
0,0915
|
19 октября
|
0,0915
|
13 октября
|
0,0915
|
20 октября
|
0,0915
|
14 октября
|
0,0916
|
21 октября
|
0,0914
|
Средний курс за неделю
|
0,0915
|
Средний курс за неделю
|
0,0915