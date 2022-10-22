Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 10 октября 1,7 17 октября 1,7 11 октября 1,7 18 октября 1,7 12 октября 1,7 19 октября 1,7 13 октября 1,7 20 октября 1,7 14 октября 1,7 21 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0125 маната и составил 1,6655 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 10 октября 1,6559 17 октября 1,6555 11 октября 1,6453 18 октября 1,6763 12 октября 1,6513 19 октября 1,6727 13 октября 1,6496 20 октября 1,6625 14 октября 1,6629 21 октября 1,6606 Средний курс за неделю 1,6530 Средний курс за неделю 1,6655

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0008 маната и составил 0,0274 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 10 октября 0,0277 17 октября 0,0271 11 октября 0,0268 18 октября 0,0274 12 октября 0,0260 19 октября 0,0275 13 октября 0,0261 20 октября 0,0275 14 октября 0,0265 21 октября 0,0276 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0274

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.