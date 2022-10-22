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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 22 октября 2022 10:43 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

10 октября

1,7

17 октября

1,7

11 октября

1,7

18 октября

1,7

12 октября

1,7

19 октября

1,7

13 октября

1,7

20 октября

1,7

14 октября

1,7

21 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0125 маната и составил 1,6655 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

10 октября

1,6559

17 октября

1,6555

11 октября

1,6453

18 октября

1,6763

12 октября

1,6513

19 октября

1,6727

13 октября

1,6496

20 октября

1,6625

14 октября

1,6629

21 октября

1,6606

Средний курс за неделю

1,6530

Средний курс за неделю

1,6655

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0008 маната и составил 0,0274 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

10 октября

0,0277

17 октября

0,0271

11 октября

0,0268

18 октября

0,0274

12 октября

0,0260

19 октября

0,0275

13 октября

0,0261

20 октября

0,0275

14 октября

0,0265

21 октября

0,0276

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0274

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

10 октября

0,0915

17 октября

0,0915

11 октября

0,0915

18 октября

0,0915

12 октября

0,0915

19 октября

0,0915

13 октября

0,0915

20 октября

0,0915

14 октября

0,0916

21 октября

0,0914

Средний курс за неделю

0,0915

Средний курс за неделю

0,0915
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