Агентство по развитию МСБ поддерживает субъекты предпринимательства, работающие в сфере ресторанного бизнеса - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) всегда поддерживает развитие субъектов предпринимательства, работающих в сфере ресторанного бизнеса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на прошедшем в Баку Национальном кулинарном конгрессе сказал председатель правления Агентства по развитию МСБ при министерстве экономики Орхан Мамедов.

По его словам, национальная кухня - это одна из основных составляющих материальной культуры. История азербайджанской национальной кухни такая же древняя, как и история азербайджанского народа. Азербайджанские блюда известны во всем мире своими высокими вкусовыми качествами.

"Агентство всегда поддерживало развитие субъектов предпринимательства, работающих в сфере ресторанного бизнеса, и работа в этом направлении продолжается», - сказал Мамедов.

Он отметил, что налаживание тесного сотрудничества с институтами гражданского общества является одним из основных направлений деятельности Агентства.

"В Общественном совете при Агентстве по развитию МСБ представлен ряд общественных организаций. Они принимают непосредственное участие в процессе разработки новых законодательных актов в области питания, создании новых механизмов стимулирования развития МСБ и их объединений, действующих в данной сфере. Роль ассоциаций в деятельности по вовлечению предпринимателей в этот процесс неоспорима. Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана, зарегистрированная в 2019 году, является очень активным общественным объединением и занимается деятельностью, направленной на развитие кулинарной сферы в стране. Также хотелось бы отметить проект технической помощи «Улучшенное продвижение и маркетинг традиционных продуктов питания», финансируемый Европейским союзом и реализуемый в сотрудничестве с министерством экономики и Агентством по развитию МСБ, начиная с 2019 года. Проект реализован в Гянджа-Дашкесанском, Газах-Товузском, Губа-Хачмазском, Центрально-Аранском, Миль-Муганском и Ширван-Сальянском экономических районах, проанализировано законодательство, влияющее на продвижение и маркетинг традиционных сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, подготовлены рекомендации, организованы тренинги, семинары и круглые столы для целевых групп, подготовлен учебный материал о здоровом питании и питании школьников и общественности, для студентов подготовлен куррикулум на тему "Традиционные продукты питания Азербайджана, здоровое питание", определены 10 наименований традиционных продуктов питания и приняты меры по их продвижению", - сказал Мамедов.

По его словам, для увеличения продаж традиционных продуктов питания, их вывода на зарубежные рынки и повышения узнаваемости необходимо широко продвигать эти продукты на национальном и международном уровнях, проводить систематическую маркетинговую политику, усиливать мероприятия по маркетингу среди производителей. В этом направлении очень важна работа, проводимая Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана. Агентство поддерживает малые и средние предприятия, работающие в этом направлении, в рамках различных услуг и механизмов.

"Агентство организует специальные стенды для МСП на различных местных, международных выставках и фестивалях, предоставляя им возможность на безвозмездной основе продемонстрировать свою продукцию. Кроме того, механизм поддержки исследований внутреннего рынка может быть использован и в ресторанном бизнесе. Надеюсь, что организованный сегодня Конгресс сыграет особую роль в развитии сотрудничества между местными предприятиями, работающими в этой сфере, особенно субъектами микро- и малого бизнеса, и сферой общественного питания", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)