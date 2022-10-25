Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в сфере транспорта вступает в новый этап развития

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией наполняются новым содержанием. Фактически предлагается повысить уровень взаимодействия до степени союзнического. Выход на этот уровень позволит реализовать еще более обширный круг вопросов.

В то время, когда на Южном Кавказе формируются новые политические и экономические реалии, визит Президента Ильхама Алиева в Грузию имеет большое значение с точки зрения развития двусторонних и региональных отношений.

Выступая с заявлением для прессы, лидеры Азербайджана и Грузии, помимо того, что коснулись развития двусторонних отношений, обратили внимание на ведущую роль Баку и Тбилиси в транспортных коридорах, которые перекраиваются в регионе в связи с влиянием геополитических процессов.

В связи с нынешними геополитическими изменениями и изменениями в мировой экономике приоритетное значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сказал Trend в понедельник эксперт-экономист Эмин Гарибли.

"Немаловажно и то, что правительство Азербайджана применяет преференции для строительства портов, свободных экономических зон, а также транспортных коммуникаций. В свете этих событий, я считаю, что экономические отношения улучшаются не только между странами-участницами проекта ТМТМ, но и между другими странами - странами Центральной Азии и Европы. Азербайджан и Грузия в рамках этого коридора играют ведущую роль. Это даст возможность нашей экономике и экономике Турции, Туркменистана и других стран скооперироваться и интегрироваться в мировую экономику", - сказал он.

Эксперт не исключил, что спрос на транспортировку грузов и по коридору Баку-Тбилиси-Карс будет только расти.

"На фоне событий, когда в мировой экономике наблюдается рецессия, Азербайджану необходимо наращивать экспортный потенциал для дальнейшего стабильного экономического роста", - добавил Гарибли.

В свою очередь, доктор философии по экономике Ильгар Велизаде подчеркнул, что увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры, связывающей Азербайджан и Грузию, является принципиальным моментом, отражающим характер экономической динамики в регионе.

“Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс носит стержневой характер регионального уровня. Этот маршрут обеспечивает грузопоток из Азии в Европу и в обратном направлении в условиях фактической блокировки путей, которые связывают страны Азиатского континента с Европой через Россию. ТМТМ приобретает стратегическую важность для целого ряда государств и здесь связка Азербайджан-Грузия играет исключительно важную и формирующую региональные тренды позицию”, - добавил он.