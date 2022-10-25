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Названы средства, выделяемые на восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2023 году

Экономика Материалы 25 октября 2022 10:17 (UTC +04:00)
Названы средства, выделяемые на восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2023 году

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На восстановление освобожденных территорий в 2023 году предусмотрены три миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в законопроекте государственного бюджета Азербайджана на будущий год.

"Восстановление освобожденных территорий и обеспечение "Большого возвращения" являются основными направлениями в проекте государственного бюджета на 2023 год. В этом направлении наблюдается ежегодный рост ассигнований из государственного бюджета", - говорится в проекте.

Отметим, что согласно законопроекту, доходы госбюджета Азербайджана в будущем году прогнозируются на уровне 30,72 миллиарда манатов, а расходы - 33,3 миллиарда манатов.

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