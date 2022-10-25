В Азербайджане увеличиваются расходы на соцзащиту

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются расходы на социальную защиту.

Как передает Trend, об этом говорится в проекте закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", поступившем в Милли Меджлис 24 октября.

Было отмечено, что, как и в предыдущие годы, государственный бюджет на 2023 год будет социально ориентированным.

Так, в 2023 году на эти цели предусмотрены 15,2 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда манатов, или на 9,3 процента больше, чем в 2022 году.

Отметим, что согласно законопроекту, доходы госбюджета Азербайджана в будущем году прогнозируются на уровне 30,72 миллиарда манатов, а расходы - 33,3 миллиарда манатов.