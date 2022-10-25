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Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 9 месяцев 2022 г.

Экономика Материалы 25 октября 2022 14:14 (UTC +04:00)
Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 9 месяцев 2022 г.

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 73,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,81 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что азербайджанский экспорт в январе - сентябре 2022 года вырос на 101,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,52 миллиарда долларов, а импорт - на 23,4 процента – до 10,29 миллиарда долларов.

"Успешная реализация экспортного потенциала обеспечивает положительную динамику внешнеторговых связей", - говорится в публикации.

Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 9 месяцев 2022 г.
Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 9 месяцев 2022 г.
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