Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 9 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 73,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,81 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что азербайджанский экспорт в январе - сентябре 2022 года вырос на 101,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,52 миллиарда долларов, а импорт - на 23,4 процента – до 10,29 миллиарда долларов.

"Успешная реализация экспортного потенциала обеспечивает положительную динамику внешнеторговых связей", - говорится в публикации.