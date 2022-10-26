ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 26 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона 11 инвесторов подали 17 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 60 174 600 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 99,0732 маната (4,01 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 18 января 2023 года.