ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 27 октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 60 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона 13 инвесторов подали 20 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 64 842 400 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 98,0256 маната (4,32 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 13 апреля 2023 года.

По итогам второго аукциона 13 инвесторов подали 19 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 63 841 800 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 96,8601 маната (4,63 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 6 июля 2023 года.