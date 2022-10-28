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Глава Центробанка Азербайджана прокомментировал увеличение учетной ставки

Экономика Материалы 28 октября 2022 11:14 (UTC +04:00)
Глава Центробанка Азербайджана прокомментировал увеличение учетной ставки

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Повышение ставки рефинансирования связано в первую очередь с внешними факторами.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязимов.

По его словам, внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-сентябре вырос в 3,1 раза, ненефтяной экспорт - на 17 процентов, также растут цены на энергоресурсы.

"Мы ожидаем, что стоимость одного барреля нефти по итогам 2022 года будет стоить 98,2 доллара, а в 2023 году - 85,52 доллара. Это создает нам базу для поддержания стабильности экономического роста страны", - сказал глава ЦБ.

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