Центробанк Азербайджана не исключает роста инфляции к концу 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана не исключает роста инфляции к концу 2022 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, по итогам сентября инфляция в Азербайджане составила 15,6 процента, базовая инфляция - 14,1 процента, пищевая инфляций - 21,8 процента, непищевая - 10,5, инфляция в секторе услуг - 11,4 процента.

"20 процентов производителей ожидают дальнейшего роста инфляции. Мы считаем, что рост инфляции в Азербайджане связан с импортом. До конца 2022 года мы ожидаем роста инфляции", - добавил он.