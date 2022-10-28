БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана база данных по проектам государственно-частного партнерства.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в новом законопроекте "О государственно-частном партнерстве", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган создаст и будет управлять электронной базой данных по проекту государственно-частного партнерства, условиям и критериям выбора победителя конкурса, основным условиям договора государственно-частного партнерства, подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства, включая текущие и завершенные проекты в рамках договора государственно-частного партнерства, отчеты о состоянии исполнения проектов.

Стороны договора государственно-частного партнерства представляют копию данного договора вместе с соответствующими документами в уполномоченный орган в течение семи рабочих дней после его заключения или внесения изменений, с целью внесения данной информации в базу данных, в соответствии со статьей 35.1 закона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)