По мере развития экономики возникает потребность в проектах с большей капиталоемкостью - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - По мере развития экономики возникает потребность в проектах с большей капиталоемкостью.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал 28 октября министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственно-частном партнерстве" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Министр отметил, что принятие законопроекта позволит привлечь как внешние, так и внутренние частные инвестиции.
«Государство сможет сделать больше с меньшим капиталом и сосредоточится на совершенствовании законодательства, лучшем обеспечении прав потребителей и других сферах. При разработке закона учитывался международный опыт», - сказал он.
Джаббаров добавил, что законопроект не охватывает нефтегазовую отрасль, производство электроэнергии, возобновляемые источники энергии, поскольку эти сферы регулируются отдельными законами.
(Перевод: Фидан Мустафаева)