БАКУ /Trend/ - C октября 2022 года в Азербайджане запущена обновленная версия авторизации платежей по 3D Secure.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказала в пятницу на пресс-конференции директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова.

По ее словам, эта версия подтверждения платежей модернизирована и более безопасна.

"Обновленный способ подтверждения платежей уже интегрирован всеми банками Азербайджана. С нашей стороны ведутся все необходимые работы, связанные с обеспечением безопасности проведения платежей", - сказала Гурбанова.

В свою очередь, комментируя этот вопрос, глава ЦБ Талех Кязымов подчеркнул, что рост кибератак в мире обязывает финансовый сектор обеспечивать еще большую безопасность проведения платежей.