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Центробанк Азербайджана нацелен на максимальное снижение инфляции в стране

Экономика Материалы 28 октября 2022 12:09 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана нацелен на максимальное снижение инфляции в стране

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана нацелен на максимальное снижение инфляции в стране.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, после повышения учетной ставки аналитики регулятора наблюдают позитивные изменения на рынке.

"Изменение ключевой ставки в ту или иную сторону оказывает реальное влияние на инфляцию. При достижении того коридора, который нами установлен, ключевая ставка будет изменена в сторону оживления финансового рынка, а не сдерживания", - добавил он.

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