Центробанк Азербайджана нацелен на максимальное снижение инфляции в стране

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана нацелен на максимальное снижение инфляции в стране.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, после повышения учетной ставки аналитики регулятора наблюдают позитивные изменения на рынке.

"Изменение ключевой ставки в ту или иную сторону оказывает реальное влияние на инфляцию. При достижении того коридора, который нами установлен, ключевая ставка будет изменена в сторону оживления финансового рынка, а не сдерживания", - добавил он.