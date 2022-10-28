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Законопроект о государственно-частном партнерстве рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана

Экономика Материалы 28 октября 2022 13:45 (UTC +04:00)
Законопроект о государственно-частном партнерстве рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоялось обсуждение законопроекта "О государственно-частном партнерстве".

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании приняли участие председатель комитета Тахир Миркишили, министр экономики Микаил Джаббаров, президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, депутаты.

Новый законопроект в соответствии с пунктами 11, 12 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет организационные, правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства.

После обсуждения законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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