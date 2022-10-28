Испанские компании стремятся внести свой вклад в рост экономики Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Испанские компании стремятся внести свой вклад в рост экономики Азербайджана.

Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве иностранных дел Испании.

"Наибольший вклад в экономику Азербайджана могли бы внести испанские компании, которые задействованы в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики", - сказали в ведомстве.

Министерство также отметило особый интерес испанских компаний к расширению сотрудничества в секторе "зеленой" энергетики, укреплению существующего партнерства в нефтегазовой сфере на фоне уменьшения дефицита торгового баланса между двумя странами, в частности благодаря импорту углеводородов Испанией из Азербайджана.

Более того, по словам источника, в ближайшие годы Испания намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма.

"Испания является одним из крупнейших туристических направлений в мире с 84 миллионами посетителей в 2019 году. Этот сектор составляет 12 процентов нашего ВВП. В этом контексте, а также поскольку развитие сферы туризма является одним из путей диверсификации экономики Азербайджана, страна могла бы извлечь большую пользу из опыта испанских компаний", - сказали в министерстве.

"Недавно состоялся визит в Мадрид министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Испанией поспособствует использованию всего потенциала экономических связей между двумя странами", - заключили в министерстве.

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