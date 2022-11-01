Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 октября понизилась на 1,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,50 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,11 доллара – до 93,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,1 доллара, составив 67,35 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 октября снизилась на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,85 доллара за баррель.

Официальный курс на 1 ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.