В 2023 году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане возрастет

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к концу 2023 года размер среднемесячной пенсии в Азербайджане повысится на 52,6 маната, или на 14,2 процента по сравнению с началом года и составит 422 маната.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в опубликованном сегодня заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2023 год.

Отмечается, что в первом полугодии текущего года пенсии по возрасту выросли на 37,7 маната (10,4 процента), по инвалидности - на 31,8 маната (10,9 процента), а пенсии в связи с потерей кормильца - на 29,8 маната (10,3 процента), что произошло за счет увеличения минимального размера пенсии, индексации страховой части трудовых пенсий и выплаты материальной помощи. К концу следующего года, как прогнозируется, размер среднемесячной пенсии составит 422 маната, увеличившись по сравнению с началом года на 52,6 маната, или на 14,2 процента. Принимая во внимание, что, согласно правовым актам, индексация проводится в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы, можно отметить, что предусмотренные темпы роста среднемесячной суммы пенсий соответствуют росту среднемесячной заработной платы на конец текущего года на уровне 14,5 процента по сравнению с началом текущего года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)