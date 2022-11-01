Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с представителем Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алией Азимовой и экспертом структуры по государственно-частному партнерству Филипом Драпаком.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях совместного сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства, финансирования проектов в этой сфере с участием МСБ.