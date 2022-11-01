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Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)

Экономика Материалы 1 ноября 2022 22:38 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с представителем Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алией Азимовой и экспертом структуры по государственно-частному партнерству Филипом Драпаком.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях совместного сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства, финансирования проектов в этой сфере с участием МСБ.

Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
Агентство Азербайджана и IFC обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства (ФОТО)
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