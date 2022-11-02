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Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)

Экономика Материалы 2 ноября 2022 11:41 (UTC +04:00)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ООО "Rail Trans Service", ООО "Mister Decor", ЗАО "Almet Holding" и ООО "Eel Electric" присвоен статус резидентов Агдамского промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На предприятиях инвестиционной стоимостью 27 миллионов манатов планируется создать более 250 рабочих мест, говорится в публикации.

Отметим, что в настоящее время в Агдамском промышленном парке действуют 11 резидентов.

Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
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