Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО "Rail Trans Service", ООО "Mister Decor", ЗАО "Almet Holding" и ООО "Eel Electric" присвоен статус резидентов Агдамского промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На предприятиях инвестиционной стоимостью 27 миллионов манатов планируется создать более 250 рабочих мест, говорится в публикации.

Отметим, что в настоящее время в Агдамском промышленном парке действуют 11 резидентов.