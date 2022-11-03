Министр экономики о прогнозе по ВВП Азербайджана на конец года

БАКУ /Trend/ - Если текущие мировые цены на нефть и газ сохранятся до конца года, то к этому периоду ожидается достижение ВВП Азербайджана 130 миллиардов манатов, что является самым высоким показателем в истории страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

По его словам, в Азербайджане растет доля ненефтяной промышленности в ВВП, увеличились налоговые поступления, сборы на обязательное государственное социальное страхование.

Джаббаров отметил, что на уровень инфляции повлиял рост цен на продовольственные товары на мировом рынке. По его словам, по сравнению с прошлым годом импортные цены в январе-августе текущего года выросли более чем на 21 процент.

Министр добавил, что в текущем году правительством были осуществлены антиинфляционные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)