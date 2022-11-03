Правительству Азербайджана представлен проект госпрограммы «Большое возвращение» - министр

БАКУ /Trend/ - Подготовлен и представлен правительству проект госпрограммы «Большое возвращение» в связи с освобожденными территориями Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

Министр отметил, что в данном направлении подготовлен пакет предложений.

«Планируется усиление государственно-частного партнерства, связанного с применением налоговых льгот для стимулирования частных инициатив, перерабатывающей отрасли, привлечением на освобожденные территории специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, строительством жилых массивов на освобожденных территориях», - сказал Джаббаров.

Напомним, что 24 октября законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" был представлен в Милли Меджлис.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю Азербайджана.

Следует отметить, что восстановление освобожденных от оккупации территорий и обеспечение «Большого возвращения» являются одними из основных направлений в проекте государственного бюджета на 2023 год. В этом направлении наблюдается ежегодный рост ассигнований из государственного бюджета. В 2023 году на восстановление освобожденных территорий предусмотрены 3,0 миллиарда манатов. Это на 12,4 процента больше, чем в 2022 году, и на 37,7 процента больше, чем в 2021 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)