ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - Третьего ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе аукциона 14 инвесторов подали 20 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 75 257 400 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 97,8176 маната (4,78 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 20 апреля 2023 года.