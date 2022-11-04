Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего ноября понизилась на 1,28 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,26 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,24 доллара – до 96,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,73 доллара, составив 68,17 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего ноября понизилась на 1,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95,81 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.