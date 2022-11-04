Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - 4 ноября в Баку состоялось 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Кабинете министров Азербайджана.

В заседании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая приняли участие руководители соответствующих государственных структур обеих стран.

Премьер-министр Асадов, открывший заседание вступительной речью, сказал, что отношения между Азербайджаном и Турцией достигли вершины стратегического партнерства и союзничества, оценил в качестве главного фактора дружбу и братство глав двух государств, основанные на высоком взаимном доверии и уважении. Была выражена глубокая признательность руководству Турции и всему братскому турецкому народу за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкие отношения, подняло их до уровня союзничества, продемонстрировало всему миру образцовый характер дружбы и братства между двумя странами.

Кроме того, было подчеркнуто, что в последние годы азербайджано-турецкие отношения в результате усилий Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана вышли за рамки двустороннего формата и приобрели региональный характер. Также было высоко оценено успешное сотрудничество двух стран в различных сферах, в частности в экономике, торговле, инвестициях, транспортно-транзитной сфере, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах.

Было отмечено, что с января по сентябрь 2022 года взаимная торговля стран выросла на 34 процента до 4,35 миллиарда долларов США, что указывает на хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы экономического и торгового сотрудничества в постпандемический период. В этой связи была подчеркнута важность решений и соглашений, достигнутых на заседаниях Совета стратегического сотрудничества Азербайджана и Турции и Межправительственной комиссии. Также была выражена уверенность в том, что расширение сфер действия преференциального торгового соглашения, а также выполнение планов действий, подписанных между двумя странами, будет способствовать дальнейшему увеличению торгового оборота.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан и Турция играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы посредством совместных проектов, и оценено развитие сотрудничества в области транспорта. За девять месяцев текущего года объем перевозимых грузов между двумя странами увеличился на 60,2 процента, в том числе транзитных грузов - на 96,3 процента. Было отмечено, что реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа имеет большое значение с точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Турцией через Нахчыван. Выражена уверенность в том, что в результате открытия Зангезурского коридора и железной дороги в Нахчыван азербайджано-турецкие экономические и торговые связи будут еще больше расширены.

Также было отмечено значение совместных промышленно-инвестиционных проектов и доведено до внимания, что существуют перспективы создания совместных производственных предприятий в различных отраслях. В то же время было отмечено, что открытие транспортных коммуникаций может предоставить хорошие возможности для сотрудничества, выражена уверенность в том, что открытие Зангезурского коридора еще больше укрепит региональное сотрудничество, послужит экономическому прогрессу стран региона.

Было отмечено, что азербайджано-турецкое единство проявляет себя и в восстанавливаемых Карабахе и Восточном Зангезуре. Масштабные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, важные инфраструктурные проекты осуществляются с участием турецких компаний. Участие глав двух государств 20 октября в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане, закладке фундамента Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы» на территории Джебраильского района было оценено как очередное яркое выражение братства между двумя странами.

Вице-президент Турции Фуат Октай с удовлетворением подчеркнул, что дружеские, братские и союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах. Было отмечено, что регулярные встречи глав государств вносят особый вклад в работу по расширению этих связей. Отметив, что азербайджано-турецкое партнерство в последние годы еще более укрепилось, вице-президент сказал, что большое значение для региона имеют совместные крупномасштабные проекты двух стран, в частности, их инициативы в области транспорта и энергетики.

На заседании были широко обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по всем направлениям, в том числе в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, культурной областях, сфере здравоохранения, заслушаны доклады по актуальным вопросам.

В завершение премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай подписали протокол 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и планы действий, охватывающие ряд сфер сотрудничества.

Руководители соответствующих структур обеих стран подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области семеноводства", "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области защиты и карантина растений", "Протокол о сотрудничестве между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Агентством халяльной аккредитации Турецкой Республики", "Протокол о намерениях между Агентством по развитию малых и средних предприятий Азербайджанской Республики и Организацией по развитию малых и средних предприятий Турецкой Республики по расширению доступа микро -, малых и средних предприятий к финансовым ресурсам" и "Соглашение о двустороннем сотрудничестве между азербайджанским Агентством по продвижению экспорта и инвестиций и Меджлисом экспортеров Турции".