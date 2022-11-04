Для Алятской свободной экономической зоны будет приобретен земельный участок площадью 9,9185 га

БАКУ /Trend/ - С учетом завершения работ по закупке земель для государственных нужд, на основании пункта 3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 22 мая 2020 года № 1032 "О создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны", для государственных нужд будет приобретен земельный участок площадью 9,9185 га на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, министерство экономики Азербайджанской Республики должно представить в Кабинет министров вместе с соответствующими планами землеустройства предложения по передаче в безвозмездное и постоянное пользование уполномоченному органу Алятской свободной экономической зоны земель, относящихся к государственной собственности и находящихся в пределах земель, определенных в качестве территории Алятской свободной экономической зоны вместе с указанным в постановлении земельным участком, закупаемым для государственных нужд.

(Перевод: Нубар Кулузаде)