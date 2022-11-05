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Официальный курс маната к мировым валютам на 5 ноября

Экономика Материалы 5 ноября 2022 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 ноября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6926 маната соответственно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на субботу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6926

1 австралийский доллар

AUD

1,0998

1 аргентинский песо

ARS

0,0107

1 белорусский рубль

BYN

0,6731

1 бразильский реал

BRL

0,3359

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,095

100 южнокорейских вон

KRW

0,1198

1 чешская крона

CZK

0,0694

100 чилийских песо

CLP

0,1835

1 китайский юань

CNY

0,2366

1 датская крона

DKK

0,2275

1 грузинский лари

GEL

0,6217

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9343

100 индонезийских рупий

IDR

0,0108

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,156

1 швейцарский франк

CHF

1,7084

1 израильский шекель

ILS

0,4798

1 канадский доллар

CAD

1,2612

1 кувейтский динар

KWD

5,4773

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0203

100 ливанских фунтов

LBP

0,1122

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3581

1 мексиканский песо

MXN

0,0871

1 молдавский лей

MDL

0,0881

1 египетский фунт

EGP

0,0701

1 норвежская крона

NOK

0,166

100 узбекских сомов

UZS

0,0153

1 польский злотый

PLN

0,3612

1 российский рубль

RUB

0,0274

1 сингапурский доллар

SGD

1,2083

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1732

1 турецкая лира

TRY

0,0916

1 тайваньский доллар

TWD

0,0528

1 таджикский сомони

TJS

0,1668

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,1595

1 новозеландский доллар

NZD

1,0083

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