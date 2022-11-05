В Азербайджане предусматривается распространение льгот на проекты государственно-частного партнерства

БАКУ /Trend/ - На проекты государственно-частного партнерства будут распространяться льготы, освобождения и компенсации.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О государственно-частном партнерстве", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, на проекты государственно-частного партнерства будут распространяться меры стимулирования, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", а также льготы по налогам и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, освобождения и компенсации.

Частному партнеру по согласованию с органом (учреждением), который определяется соответствующим органом исполнительной власти, государством может быть предоставлена следующая государственная поддержка и гарантии, предусмотренные перечнем условий конкурса, среди которых организация поставок товаров, материалов, сырья, оборудования для реализации проекта государственно-частного партнерства; предоставление субсидий и (или) кредитов; предоставление исключительных прав на оказание услуг, выполнение работ, реализацию продукции на территории Азербайджана или ее части; возмещение понесенных расходов и упущенной выгоды, предусмотренной договором государственно-частного партнерства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)