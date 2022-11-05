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Президент Ассоциации банков Азербайджана избран замглавы Совета банковских ассоциаций тюркских государств

Экономика Материалы 5 ноября 2022 12:37 (UTC +04:00)
Президент Ассоциации банков Азербайджана избран замглавы Совета банковских ассоциаций тюркских государств

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоялось подписание cоглашения о создании Совета банковских ассоциаций тюркских государств.

Как сообщили в субботу Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), руководителем организации был избран Алпаслан Чакар (президент Ассоциации банков Турции), а заместителем руководителя - Закир Нуриев (президент Ассоциации банков Азербайджана).

К основным направлениям деятельности Совета относятся расширение товаров и услуг между странами-участницами тюркоязычных государств, создание корреспондентских отношений между финансовыми институтами тюркоязычных стран, улучшение инфраструктуры финансовых услуг на основе современных информационных технологий и международных стандартов.

После создания совета состоялось его первое заседание.

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