Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект о государственно-частном партнерстве

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О государственно-частном партнерстве" вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в субботу Trend, закон в соответствии с пунктами 11, 12 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет организационные, правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства.

В законопроекте нашли отражение многие нововведения. Согласно законопроекту, уполномоченный орган будет создавать и управлять электронной базой данных о проекте государственно-частного партнерства, условиях и критериях выбора победителя конкурса, основных условиях договора, подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства, включая проекты, реализуемые и завершенные в рамках договора государственно-частного партнерства, отчеты о состоянии реализации проектов.

Также уполномоченный орган вправе осуществлять мониторинг состояния исполнения обязательств, предусмотренных договором государственно-частного партнерства, в соответствии с правилами государственно-частного партнерства.

Было отмечено, что стимулирующие меры, льготы по налоговым и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, освобождения и компенсации, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", будут применены и к проекту государственно-частного партнерства.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)