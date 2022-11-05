Кабмин Азербайджана внес изменения в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает в субботу Trend, согласно постановлению, препараты для обработки металлических поверхностей (порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки) и проволока из марганцовистой стали освобождаются от 5-процентной импортной таможенной пошлины до 30 сентября 2027 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)