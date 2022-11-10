Центробанк Азербайджана цифровизирует страхование недвижимости - глава департамента (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана осуществляет ряд реформ в области развития страхового сектора. .

Об этом сказал в интервью Trend в четверг директор департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по контролю за страховой деятельностью Вусал Гурбанов.

По его словам, основу этих реформ составляет цифровизация.

"Цифровизация увеличивает оперативность, прозрачность, а также приводит к автоматизации процессов. Мы считаем, что реализация этих инициатив позволит увеличить доступность страховых услуг. Другим нашим проектом в области страхового сектора является увеличение эффективности взаимодействия между страховой компанией и страховщиком. Как вы знаете, при наступлении страхового случая между страховщиком и страхователем возникают спорные вопросы и мы нацелены посредством этого проекта свести к нулю данную проблему. Также мы работаем над устранением проблем, которые возникают в период оценки стоимости ущерба, нанесенного в результате страхового случая. В данном направлении мы работаем над усилением деятельности независимых экспертов и проводятся соответствующие реформы, в том числе планируется внесение изменений в правовую базу", - сказал Гурбанов.

Глава департамента подчеркнул, что регулятором уделяется большое внимание и укреплению кадрового потенциала страховых компаний.

"В этом направлении мы проводим для местных страховых компаний соответствующие встречи с международными институтами и страховыми организациями, экспертами этой области", - добавил он.

Гурбанов подчеркнул, что в ближайшее время в Азербайджане будет предоставлена возможность онлайн-страхования недвижимого имущества. В стране наблюдается активизация в области страхования недвижимого имущества и регулятор продолжает работать над совершенствованием правовой базы, а также проведением различных реформ в этой сфере.

"Для обеспечения доступности этого вида страхования ведутся работы по цифровизации и интеграции баз недвижимого имущества соответствующих госструктур, планируется проведение ряда мероприятий. После реализации этих инициатив, мы уверены, этот вид страхования наберет еще большую популярность", - подчеркнул директор департамента.

Он также отметил, что в Азербайджане уже вступили в силу новые правила получения страховых выплат при наступлении страхового случая по такому виду, как ОСАГО.

По его словам, в Азербайджане самый распространенный вид страхования - это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

"По этому виду страхования нами были внесены соответствующие изменения, которые вступили в силу с первого ноября. Суть изменений заключается в том, что пострадавшее по страховому случаю лицо обращается за компенсацией не к страховой компании стороны, которая нанесла ему ущерб, а к своей компании. Данные изменения основаны на международной практике и перед ее применением мы тщательно анализировали то, как это новшество может повлиять на рынок", - сказал Гурбанов.

Кроме того, он отметил, что регулятор для определения критериев выбора страховой компании опубликовал на своей веб-странице индекс жалоб.

"Индекс жалоб позволит определить качество обслуживания клиентов той или иной СК по этому виду страхования. Центробанк этот отчет будет публиковать ежемесячно. С одной стороны, публикация такого рэнкинга позволит упростить гражданам выбор страховой компании, а для самих СК это создаст дополнительный стимул для улучшения обслуживания клиентов", - сказал Гурбанов.

Глава департамента подчеркнул, что регулятор ожидает улучшения качества обслуживания клиентов по данному виду страхования.

Центробанком также были разработаны новый подход, правила и механизмы регулирования и управления по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

По его словам, система скидок (бонус-малус), которая позволяет рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом страховой истории страхователя, работает в режиме реального времени.

"Если водитель управляет своим транспортным средством без аварий, то при последующем страховании для него применяются бонусы (скидка), а если возникал страховой случай, то применяется малус, то есть стоимость страхования будет выше. Эта система на сегодняшний день работает в режиме реального времени, то есть при наступлении страхового случая к виновному лицу сразу же применяется малус. Кроме того, в районах, где движение транспортных средств плотное, по системе малус были применены более жесткие меры. Все эти работы проведены в целях максимального снижения нанесения ущерба третьим лицам и обеспечения безопасности движения транспортных средств", - сказал Гурбанов.

Глава департамента подчеркнул, что традиционно автомобили считаются рисковыми транспортными средствами для страховых компаний, а возраст и стаж вождения лиц, допущенных к вождению, создают дополнительные риски.

"Другой фактор, который может привести к страховому случаю, это возраст автомобиля. Кроме того, это управление одним автомобилем несколькими лицами и другие факторы", - добавил он.

Глава департамента также рассказал о долгосрочном проекте, осуществляемом ЦБА, который направлен на информирование физических и юридических лиц о страховании.

"Регулятор в этой области работает над реализацией нескольких проектов. Одним из этих проектов является информирование населения и бизнес-субъектов о страховании и рисках, которые оно покрывает. Здесь в первую очередь речь идет об оценке рисков, с которыми могут столкнуться граждане и бизнес-субъекты, а также возможности их страхования, чтобы при наступлении страхового случая они не несли убытки. Наша работа в этом направлении заключается в максимальном охвате населения страны информацией о страховании и рисках. Центробанк, Бюро обязательного страхования и Ассоциация страховщиков запустили совместный проект, который охватывает все эти компоненты", - сказал он.

Гурбанов подчеркнул, что прежде чем запустить этот проект, регулятором среди физических и юридических лиц был проведен соответствующий опрос.

"Эта работа позволила нам дать первичную оценку осведомленности о страховании и рисках, а также определить то, в каком направлении нам необходимо продолжить работу по информированию физических лиц и бизнес-субъектов. Конечно, этот проект будет осуществляться постепенно и на долгосрочной основе", - добавил директор департамента.