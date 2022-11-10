Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого ноября снизилась на 3,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,07 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,88 доллара – до 93,88 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,95 доллара, составив 64,54 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого ноября понизилась на 4,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,78 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.