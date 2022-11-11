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Азербайджанские предприниматели приглашаются на выставку "AYSAF-2022"

Экономика Материалы 11 ноября 2022 09:07 (UTC +04:00)
Азербайджанские предприниматели приглашаются на выставку "AYSAF-2022"

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БАКУ /Trend/ - 16-19 ноября в Стамбуле пройдет выставка обуви и кожаных изделий - "AYSAF-2022".

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, в выставке примут участие местные и международные компании, занимающиеся производством обуви.

На выставке, в которой планируется участие более 300 компаний из более 80 стран, будут представлены современные технологии по производству обуви, продукция, состоятся деловые встречи между предпринимателями. Азербайджанские предприниматели, желающие принять участие в выставке, могут ознакомиться с более подробной информацией о ней по ссылке.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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