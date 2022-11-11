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Официальный курс маната к мировым валютам на 11 ноября

Экономика Материалы 11 ноября 2022 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 ноября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7329 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7329

1 австралийский доллар

AUD

1,1257

1 аргентинский песо

ARS

0,0106

1 белорусский рубль

BYN

0,6732

1 бразильский реал

BRL

0,3159

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0976

100 южнокорейских вон

KRW

0,1281

1 чешская крона

CZK

0,0713

100 чилийских песо

CLP

0,1901

1 китайский юань

CNY

0,2372

1 датская крона

DKK

0,2329

1 грузинский лари

GEL

0,625

1 гонконгский доллар

HKD

0,2168

1 индийская рупия

INR

0,021

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9856

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1603

1 швейцарский франк

CHF

1,76

1 израильский шекель

ILS

0,4887

1 канадский доллар

CAD

1,2756

1 кувейтский динар

KWD

5,5215

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0202

100 ливанских фунтов

LBP

0,1122

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3662

1 мексиканский песо

MXN

0,088

1 молдавский лей

MDL

0,0883

1 египетский фунт

EGP

0,0696

1 норвежская крона

NOK

0,1683

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,3697

1 российский рубль

RUB

0,028

1 сингапурский доллар

SGD

1,2288

1 саудовский риал

SAR

0,4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1845

1 турецкая лира

TRY

0,0918

1 тайваньский доллар

TWD

0,0545

1 таджикский сомони

TJS

0,1672

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2

1 новозеландский доллар

NZD

1,0235

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